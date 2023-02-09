「徽動全球」拚經濟 安徽萬企百團出海

中國化學工程第三建設有限公司海外經營部部長朱玲，7日出發赴阿拉伯聯合大公國，此次受義大利塞班集團邀請，前往阿布達比參加卡達項目事項商務洽談；安徽合力工業車輛進出口北美公司負責人王超正帶隊赴海外拜訪客戶，安排美國公司2023年重點工作和調研南美公司等。

中新社報導，新春伊始，安徽全力拚經濟，掀起「徽動全球」萬企百團出海行動新熱潮，釋放提振市場信心信號。

安徽省副省長單向前表示，今年該省聚焦先進製造業、現代服務業等重點領域，瞄準歐洲和日本、韓國等重點地區，務實開展境外招商。圍繞十大新興產業，全面梳理外資招引重點領域和目標企業清單，精準開展形式多樣的外資招引活動。發揮自貿試驗區、開發區平台作用，加強與境外商協會合作，創新招商模式，著力提升利用外資質效。

2023年「徽動全球」萬企百團出海行動推進電視電話會議日前在合肥召開。會議通報了《2023年徽動全球萬企百團出海行動方案》和配套支持政策。《行動方案》聚焦擴外貿搶訂單、擴外資強招引、擴外經促合作三方面，明確了8項具體任務。