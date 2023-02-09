武漢新城 橫跨兩市啟動建設

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

武漢新城規劃》7日正式發布。規劃顯示，武漢新城打破傳統行政區劃，範圍橫跨武漢、鄂州兩市。此前，包括武漢新城創新策源基地在內的重大項目於1月31日集中開工，標誌武漢新城正式啟動建設。

中新社報導，根據《規劃》，武漢新城範圍東至鄂咸高速，南至梁子湖，西至京廣鐵路，北至長江南岸，面積約719平方公里。武漢新城管控範圍拓展至環梁子湖區域，規劃面積約1689平方公里。

《規劃》提出，武漢新城將打造「兩高地、兩中心、一樣板」，即世界級科技創新策源高地、國家戰略性新興產業高地、全國科創金融中心、國際交往中心、中國式現代化宜居濕地城市樣板，重點發展科技創新、高端製造、數位經濟、商務金融、國際交往、文旅消費等產業功能體系。

按照「山水城、家園城、智慧城」三大目標，武漢新城將構建山湖相映、組團發展的空間結構，劃分新城中心片區、光谷片區、葛華片區、花山片區、龍泉山片區、紅蓮湖片區、梧桐湖片區、濱湖半島片區共8大片區，形成產城融合、功能復合的空間布局。 　　

武漢新城區位、科技創新優勢明顯，新興產業基礎雄厚，協同發展空間較大。《規劃》提出，到2035年，武漢新城將成為引領武漢都市圈高質量發展、支撐長江中游世界級城市群建設的重要極核。 　　

中國城市經濟學會副會長、湖北省政府咨詢委員秦尊文認為，《武漢新城規劃》的推出是武漢都市圈同城化發展的重大舉措，將有力推動區域協調發展，提高發展帶動力，也將可以對武漢進一步完善城市功能、建設國家中心城市起到重要推動作用。

武漢 高地

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