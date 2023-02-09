北京推兩業融合 中小企數位轉型

北京推動先進製造業和現代服務業融合發展。將符合條件的工業互聯網供應商納入中小企業服務券等政策支持範圍，對「專精特新」中小企業數位化賦能項目給予不超過合約額20%、上限100萬元（人民幣，下同）的獎勵，服務中小微企業數位化轉型。

中新社報導，7日，北京市發展和改革委員會，市科委、中關村管委會，市經濟和信息化局等11個部門共同制定、聯合印發的《關於北京市推動先進製造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》發布。

《實施意見》明確，到2025年，北京計畫培育形成10家市級先進製造業和現代服務業融合示範園區、100家市級兩業融合試點企業，規模以上製造業企業數位化、智能化轉型升級基本實現全覆蓋，兩業融合發展水平和融合層次顯著提高，進一步擦亮「北京智造」、「北京服務」品牌。

北京市發展和改革委員會相關負責人介紹，北京現代服務業發展優勢突出，2022年全市服務業實現增加值3.5兆元，佔全市地區GDP的比重保持在八成以上，製造業加快向「高精尖」轉型，數位經濟發展優勢鞏固擴大，數位經濟增加值占地區生產總值比重達到42%左右，為兩業融合發展奠定了堅實的產業基礎。 他表示，北京市兩業融合試點工作此前已取得積極成效。例如，小米集團以「互聯網+產業+金融」的模式構建物聯網生態，福田汽車整合汽車產業鏈上下游資源構建後市場業務平台等。 《實施意見》提出了集中發力的八個重點領域。包括深化新一代信息技術和製造業服務業融合、推動醫藥製造與健康服務有機融合、打造智能網聯汽車製造和服務全鏈條體系、釋放消費領域服務與製造融合潛力等。

據了解，在前期廣泛調研的基礎上，北京市還聚焦堵點難點尋求突破，結合行業企業的經驗和訴求靶向發力，提出共20項主要措施。在推動產業鏈供應鏈跨區域布局方面，引導北京龍頭企業通過多元化產業合作模式，在津冀布局一批帶動力強的項目，共同完善企業供應鏈和產業生態圈。