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孟晚舟4月起 擔任華為輪值董事長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在被拘留近3年後，孟晚舟於2021年9月返回中國大陸。新華社
在被拘留近3年後，孟晚舟於2021年9月返回中國大陸。新華社

華為總裁任正非之女、華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，將於2023年4月1日首次當值華為輪值董事長。

此外，華為8日舉行「超融合+」戰略暨新品發布會，發布鯤鵬超融合、藍鯨應用商城、OceanStor計算型存儲等系列新品。

澎湃新聞報導，華為曾於2022年4月1日宣布，孟晚舟接替郭平出任華為輪值董事長，郭平轉任華為監事會主席，華為共有徐直軍、胡厚崑、孟晚舟三位輪值董事長，每人輪值6個月，目前徐直軍當值，他將於2023年3月1日結束本輪輪值。

IT之家報導，中國建材集團與華為於今年2 月7日，在北京舉行戰略合作協議簽約儀式，孟晚舟以華為輪值董事長的身分出席簽約儀式，並見證簽約。

據「華為智能礦山」微信公眾號報導，孟晚舟致詞時表示，中國建材與華為作為全球最大的建材產業集團和全球領先的ICT基礎設施提供商，互為產業鏈的上下游以及戰略合作夥伴。

面向未來，孟晚舟贊同周育先提出的四大合作方向，並就新材料聯合研發、數位化轉型、綠色低碳和國際化領域提出思考與建議。

華為官網顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993 年加入華為。歷任公司國際會計總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。現任副董事長、輪值董事長、公司CFO。

孟晚舟於2018年在加拿大轉機時被加方拘押，理由是華為關聯公司，違反美國制裁企圖向伊朗出售設備，被拘留近3年後，於2021年9月返回中國大陸。

孟晚舟 公眾號 微信

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