孟晚舟4月起 擔任華為輪值董事長

「兩周前，我們有超過八成員工染疫，但是這幾天，91%的員工已可以上班了，」一位華東地區台商提到，大陸這波高速解封，帶來的是員工快速染疫，「最嚴重的時候，一度停工了四天，」不過，近日產線上已有九成員工到班，讓他內心五味雜陳，他吐露了一句，「我想（工廠）的疫情高峰應該過了。」

2023-02-08 16:51