公司創辦人捲款囂張宣布跑路 諷投資人「別瞎投資」：錢再賺就有

據陸媒報導，近日一間名為「傲利資本」的公司發布公開信，創辦人齊洛不僅大方承認跑路，表示手下專業團隊已將各位投資人的資金洗乾淨了，更稱已逃到一個沒有引渡條約的東南亞國家，並要所有打算提告的投資者別再費心思，「只不過是讓律師賺了你們的錢而已，不要再做無用功了」。

《香港01》引述報導指出，傲利資本自稱是知名澳洲公司，推出一款名為「Oli View」的APP，標榜「專家華人定制的中文炒股APP，助力華人投資在股市乘風破浪」，並在澳洲多城市招聘銷售來「拉客」注資，投資包括氫能源等項目，回報率聲稱達15％至24%。過去資料顯示，齊洛去年曾就氫能源項目，在澳洲雪梨與南韓昌原市市長會面。

齊洛更在信中表示，過去公司的所有項目都是「徹頭徹尾的龐氏騙局」，又暗諷「以後不要貪高息，高息吃大虧，天上沒有掉餡餅」。面對投資人的損失，他絲毫不感愧疚，直言包括每日的頂級套房、餐飲、娛樂，及他愛人的各個奢侈品，「都是出自於投資人的辛苦付出」。

齊洛文末更「安慰」投資人別太難過，悠悠說道「錢只不過是過眼雲煙罷了」。他更鼓勵大家，只要人還在，錢沒了還可以再賺，並給出最後的投資建議──最好的投資就是「不要瞎投資」，「人生要往前看，我不騙你們，也有別人騙你們」、「加油，不要灰心」。