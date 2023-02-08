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陸新能源車1月出口7.4萬輛 特斯拉中國占近53％

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據乘聯會數據，在新能源車出口方面，1月新能源車出口7.4萬輛，其中特斯拉中國便佔近53%（路透）
據乘聯會數據，在新能源車出口方面，1月新能源車出口7.4萬輛，其中特斯拉中國便佔近53%（路透）

據大陸乘聯會8日公布今年1月新能源車數據顯示，大陸1月新能源乘用車仍延續去年12月走緩的趨勢，1月批發銷量達38.9萬輛，年減7.3%，月減48.2%；1月零售銷量達33.2萬輛，年減6.3%，月減48.3%。在新能源車出口方面，1月新能源車出口7.4萬輛，其中特斯拉中國便佔近53%，為3.9萬輛。此外，特斯拉1月陸產汽車銷量66051輛，月增18%

在新能源車出口方面，上汽乘用車15,316輛、比亞迪汽車10,409輛。乘聯會表示，從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數據開始顯現。

乘聯會指出，1 月新能源乘用車企業受春節和補貼退出等因素影響而出現分化走勢。其中，比亞迪純電動與插混雙驅動穩固自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等廠商為代表的傳統車企在新能源板塊表現較頑強。

在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業降到 7 家（較上月減半，較去年同期減少4家），佔新能源乘用車總量76%。

批發量突破萬輛的7家企業為：比亞迪汽車（ 150,164 輛）、特斯拉中國 （66,051輛）、長安汽車（24,960輛）、上汽乘用車（18,178輛）、理想汽車（15,141輛）、吉利汽車（11,032輛）、廣汽埃安（10,206輛）。

特斯拉 品牌 理想汽車

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