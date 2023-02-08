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胡錫進說：ChatGPT沒那麼神奇 他不會失業

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美國OpenAI開發的ChatGPT聯天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（觀察者網）
美國OpenAI開發的ChatGPT聯天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（觀察者網）

美國公司OpenAI推出的ChatGPT近來成為眾所矚目的焦點。大陸媒體人胡錫進也被網友以ChatGPT對話聊天，調侃胡恐將失業。胡錫進則稱，它打不敗老胡，它沒那麼神奇。

聊天機器人ChatGPT面市後引發眾人討論並快速下載運用，大陸環球時報前總編輯胡錫進接連兩天在其微博談論ChatGPT稱，他看到幾個群裡用與ChatGPT聊天拿老胡尋開心，還有人預言它將讓老胡失業。哈哈，人工智慧把一切都推入數位化的超級模式，誰算力大誰牛，就像導彈和反導上演道高一尺魔高一丈一樣。但老胡是一門永遠的155毫米榴彈炮，簡單，不依附任何時髦的東西。他我祝願大家都不被人工智慧「活埋」，爬出萬人坑。

胡錫進今天再說，ChatGPT別太牛了！電腦能打敗卡斯帕洛夫（西洋棋世界冠軍），但打不敗老胡。「當它跟我玩電子戰時，我是直筒筒的155毫米榴彈炮。當它跟我炫耀算力時，我把它帶到北京最奇怪的西直門立交橋，繞死它」！

他說，「人工智慧是風洞中的氣流，我們人的思想是田野上的風。人工智慧是設計精巧的盆景，我們人的情感是無邊無際的野草和森林。哈哈，對我來說，與再聰明機器的聊天也比不上與憨厚朋友的交流，人與人之間的很多東西永遠不可取代。」

ChatGPT 胡錫進 失業

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