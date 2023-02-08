國台辦：夏立言訪陸將聚焦後疫情兩岸各領域交流合作

國民黨副主席夏立言。報系資料照片

中國國民黨副主席夏立言將於2月8日至17日率團訪問大陸，將拜會大陸新任國台辦主任宋濤「在平等尊嚴的基礎上展開交流對話」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮七日表示，為促進兩岸各領域交流合作，夏立言將在大陸期間將參加兩項公開交流活動，分別是北京舉行的「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會和上海舉行的兩岸青年企業家（上海）交流活動。

朱鳯蓮表示，大陸歡迎並願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上加強交往。被問到，台胞台商比較關注的是恢復兩岸直航航點、貨物通關及ECFA 後續談判和快速恢復兩岸商貿交流等議題。請問此次參訪夏立言和宋濤是否會就此進行商議？

朱鳳蓮表示，為促進兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，中國國民黨副主席夏立言來訪期間，兩岸有關方面將合作舉辦以下交流活動。

一是大陸海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，將於2月10日上午在北京舉行。

二是由中華全國青年聯合會、中國國民黨青工總會作為指導單位，上海市青年聯合會、上海市青年企業家協會與海峽兩岸經貿文化交流協會青年委員會、三三會青年企業家委員會共同主辦兩岸青年企業家（上海）交流活動，將於2月13日上午在上海舉行。

夏立言將出席上述活動，並到南京、武漢、重慶、成都等地參訪。大陸有關會面活動安排，國台辦會及時對外發布消息。

針對中國國民黨副主席夏立言訪問大陸，民進黨稱「可能落入大陸的強制性政治框架，給『一國兩制』台灣方案背書」，朱鳯蓮表示，台灣社會的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作。陸方始終尊重、關愛、造福台灣同胞，秉持「兩岸一家親」理念，真誠為台灣同胞謀福祉。

她表示，民進黨出於政治私利，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，損害台灣同胞利益福祉，危害台灣同胞身家性命，一步步把台灣推向險境，才是對台灣社會主流民意的脅迫、對台灣最大利益的威脅。

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