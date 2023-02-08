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人行單日逆回購操作2.8兆元 創3年來單日新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國人民銀行。路透
中國人民銀行。路透

人行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，於8日開展人民幣6,410億元（約新台幣2.8兆元）7天期逆回購操作，利率仍持平在2%。逆回購操作量連續第3日放大，並創3年來單日新高。

按此計算，公開市場轉為單日淨投放人民幣4,860億元（約新台幣2.1兆元），結束此前連續5日淨回籠。此外，據路透統計，本周逆回購到期總額為人民幣12,380億元，其中今日到期量為人民幣1,550億元。

據《證券日報》報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指出，人行在春節前通過提高逆回購操作規模、啟用不同期限逆回購工具等公開市場操作方式，靈活安排操作數量和資金期限以維護流動性平穩，這部分大量投放的流動性會在春節後短期內集中到期並自然收回。

為何人行逆回購操作規模會回升？對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，人行在6日公開市場操作工具到期回籠量相對較大，市場利率有所回升，人行適度加大逆回購操作，以滿足機構短期資金需求，平穩短期資金面；同時也釋放出人行呵護資金面，確保市場流動性保持合理充裕的信號。

至於2月對流動性的擾動因素，龐溟分析，除了春節後現金回籠與中長期資金到期等因素外，其他擾動因素還有繳稅、財政債淨繳款、存款繳准等。參考往年數據，2月、3月均為繳稅常月，但預計上述兩月繳稅、政府債淨繳款和繳准規模較小，對流動性的影響相對可控。

周茂華分析，從近期人行操作來看，人行公開市場操作保持靈活性，相對於「量」，央行操作更重「價」（市場利率），預計接下來人行將關注短期因素擾動與市場利率水平，通過多種工具靈活操作，維護短期資金面波動，確保市場利率圍繞政策利率附近波動。

人民幣 春節

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