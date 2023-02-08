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「德陽產」食用明膠 2022年出口額破億

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
2022年，德陽海關共監管出口食用明膠貨值1.24億元人民幣，圖為海關實地查驗食用明膠生產企業。圖／本報四川德陽傳真
2022年，德陽海關共監管出口食用明膠貨值1.24億元人民幣，圖為海關實地查驗食用明膠生產企業。圖／本報四川德陽傳真

近日，在四川省德陽市，由四川瑞寶生物科技公司生產的2噸食用明膠，經海關綜合評定合格，正式啟運發往孟加拉。據了解，2022年，德陽海關共監管出口食用明膠貨值1.24億元人民幣，同比增長187.7%，出口額首次突破億元人民幣大關。

明膠是膠原的水解產物，通過對牛、豬等動物的骨、皮進行脫脂、烘烤、水解、提膠等工藝，使天然不溶解的膠原部分水解形成明膠，是一種無脂肪的高蛋白。其卓越的膠凝、發泡、乳化和黏合功能，在食品、醫藥、營養等領域具有極高的不可替代性。

德陽是大陸最大的明膠生產基地之一，年均生產明膠7500噸，產值近4億元。其中，瑞寶生物科技公司生產的骨製明膠產量位列大陸前茅，2017年首次打入美國市場，2020年又率先取得對歐盟出口註冊登記資格，是大陸中西部首家獲得該資質的明膠生產加工企業。「我們生產的明膠產品，主要應用於高端藥用空心膠囊和高端保健食品生產領域。」企業負責人表示，近年來，該公司的明膠產品還先後開拓了澳洲、日本、加拿大等海外市場。

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