春耕穩大豆面積 保夏糧油豐收

中國大陸各地春耕陸續開始。大陸農業農村部6日召開大陸全國春季田管暨春耕備耕工作視訊會議，會議對春管春耕各項工作進行部署，要求抓實抓細小麥油菜田管，全力穩住大豆面積，努力奪取夏季糧油豐收。

中新社報導，會議指出，當前夏季糧油生產基礎總體較好，但也面臨苗情複雜田管任務重、糧食生產成本持續攀升等問題。

會議指出，要緊盯小麥油菜苗情轉化關鍵期，針對入冬以來冬麥區氣溫總體偏低、局部麥田缺墒等問題，加密監測預警，推動抗旱保苗、澆水保墒等技術措施落實到田。及早布置安排病蟲害防控，努力減輕災害損失。

會議強調，要攻堅克難擴種大豆油料，抓緊協調完善大豆和玉米生產者補貼政策，加大輪作補貼和產糧大縣、產油大縣獎勵規模，促進產銷銜接，在大豆完全成本保險和種植收入保險試點縣擴大覆蓋面，加大大豆種植支持力度，著力縮小大豆玉米種植收益差，穩住淨作大豆。因地制宜找準大豆玉米帶狀復合適用種植模式，加快改造農機、適配農藝。引導大豆加工企業到主產區布局，帶動提高種植效益。

會議要求，要不誤農時抓好春播，壓緊壓實糧食安全黨政同責，落實落細糧食生產各項扶持政策，大力發展農業社會化服務，切實穩住糧食面積。把大面積提升單產作為當前和今後一個時期糧油生產的重點，啟動主要糧油作物單產提升行動，全力推動大面積單產提升盡快落地見效。