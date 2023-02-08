白雲機場三期擴建 拚完成百億投資

廣東多個機場工程建設加速推進。其中，廣州白雲機場三期擴建工程今年計劃完成100億元（人民幣，下同）投資。

中新社報導，根據廣東機場集團消息，春節假期剛過，廣東機場集團工程建設指揮部所轄的各建設項目單位立即積極組織人員返崗，目前參建人員已陸續返回工作崗位。廣州白雲機場、揭陽潮汕機場、惠州機場的建設正開足馬力，全力衝刺2023年第一季度工程建設「開門紅」。

廣東機場集團近日召開廣州白雲機場三期擴建工程2023年衝刺百億元投資誓師大會，標誌著該工程進入全面發力階段。按照計劃，廣州白雲機場三期擴建工程東四、西四指廊今年要建成投產，T3航廈主體結構、鋼結構、幕牆要實現開工目標，主體結構年內要完成80%。

據悉，廣州白雲機場三期擴建工程是中國大陸民航歷史上規模最大的改擴建工程。工程總投資達537.7億元，計劃於2025年建成投產。此項工程完工後，廣州白雲機場年旅客吞吐能力將達到1.2億人次、貨郵吞吐能力達到380萬噸。終端旅客吞吐能力達到1.4億人次、貨郵吞吐能力達到600萬噸，客貨吞吐規模將在全球處於領先地位。

除了廣州白雲機場三期擴建工程之外，廣東機場集團在全省範圍內所負責的機場工程建設都在緊鑼密鼓地推進。

其中，揭陽潮汕機場航站區擴建工程於2020年2月開工建設，去年12月28日揭陽潮汕機場新擴建的航廈正式投運。新航廈投運後，工人們正全力做好日常運行保障及舊樓改造施工。

惠州機場飛行區擴建工程項目第一階段圍界改遷已完成，工地現場正在進行原地面清表、表土外運，待土方工程完成後將進行排水工程、消防工程及其他附屬工程施工，為今年年底完成惠州機場飛行區擴建工程實體施工打下堅實基礎。