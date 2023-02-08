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海南自貿港 今年首批集中開工歷次最多

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2月6日，海南自由貿易港2023年度第一批集中開工167個建設項目，總投資597億元（人民幣，下同），開工數量為歷次集中開工活動中最多。

中新社報導，本次集中開工的項目，從投資規模上看，總投資30億元以上項目2個，總投資10億元至30億元的項目13個，總投資1億元至10億元的項目74個；從投資主體看，政府投資項目117個，總投資284億元；社會投資項目50個，總投資313億元；從項目類型上看，涵蓋了產業發展、「五網」基礎設施提質升級、民生公共服務等領域。

此次集中開工儀式主會場設在海口江東新區綜合智慧能源（CBD大唐能源站）項目現場，這裡將規劃建設總部經濟區集中供冷能源總站，助力海口江東新區「零碳新城」建設。

中國大唐集團有限公司董事、總經理劉明勝介紹，企業未來三年計劃新增投資300億元，力爭「十四五」末在瓊清潔能源裝機達到500萬千瓦，產值突破千億元。

海南省委常委、常務副省長沈丹陽在開工儀式上表示，海南將盡快啟動運作省級重大項目謀劃推進機制，推動具備開工條件的項目及早開工，在建項目提速增量，還將盡快組織開展央企投資海南行和國際大招商行動。

據了解，海南自貿港五年來已累計集中開工項目2143個，總投資8240億元。

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