陸1月外匯存底增568億美元 連升4個月
大陸國家外匯管理局7日發佈數據顯示，截至2023年1月末，大陸外匯存底規模為3兆1845億美元，較2022年末上升568億美元，升幅為1.82%優於市場預期，且連續4個月增長。
其中，官方外匯存底的資產中，黃金儲備1252.83億美元，以盎斯計，1月底黃金儲備6,512萬盎司，較上月增加48萬盎司，連續第3個月增加。
大陸外匯管理局表示，1月受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。
同時，大陸外匯管理局相關負責人表示，中國經濟持續恢復、呈回升態勢，內生動力不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。
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