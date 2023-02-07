快訊

管中閔憶台大校長遴選焦慮暴瘦 曾遭柯建銘恐嚇「不死也半條命」

標榜抗震！土耳其豪宅難敵強震「粉碎式倒塌」 驚悚畫面曝光

陸1月外匯存底增568億美元 連續4個月增長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸1月外匯儲備為31,844.6億美元，較上月增加568億美元，升1.82%。為連續4個月增長。（中通社）
大陸1月外匯儲備為31,844.6億美元，較上月增加568億美元，升1.82%。為連續4個月增長。（中通社）

大陸外匯管理局7日發布數據顯示，大陸1月外匯存底為31,844.6億美元，高於市場預期的31,520億美元，較前值31,276.9億美元上升568億美元，升1.82%。為連續4個月增長。分析認為與匯率、資產價格變化有關。

大陸外匯管理局表示，受到全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致今年1月外匯存底規模上升。

大陸外匯局指出，大陸經濟持續恢復、呈回升態勢，內生動力不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

為何大陸1月外匯存底大增？中國外匯投資研究院副院長趙慶明通過澎湃新聞分析出三個原因：一是受到匯率折算影響，1月美元指數下跌，非美貨幣升值，該原因的貢獻部位應該有100多億美元；二是資產價格上漲，1月全球主要國家的債券價格普遍上漲，該部位貢獻應該有兩、三百億美元；三是境內外匯市場供應大於需求，人行可能有一定的外匯存底購入，貢獻規模大概在100億美元左右。

展望今年外匯存底規模，趙慶明指出，考慮到匯率因素，以及資產價格的變化，今年外匯存底可能會是一個整體上「穩中有增」的狀態。

今年1月以來，人民幣兌美元大致上維持升勢。據統計，人民幣對美元在岸價匯率1月升值1943個基點，累計升值近2.8%，人民幣對美元中間價累計升值達到了2.93%。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前外部環境複雜嚴峻，世界經濟陷入停滯型通膨的風險上升，國際金融市場依然面臨較大波動。但大陸經濟繼續呈現穩固回升態勢，內生動力不斷增強，同時國際收支總體平衡，外匯市場運行平穩，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

外匯 資產

延伸閱讀

正妹街頭「賣身葬父」索價115萬元 「亡父」竟是大咖導演

氣立受年假效應營收落底 公司審慎樂觀看待未來

大陸開放旅遊團首日 出入境創疫情後新高「單日增32%」

大陸旅行團重臨香港 化妝品一箱箱買

相關新聞

陸1月外匯存底增568億美元 連升4個月

大陸國家外匯管理局7日發佈數據顯示，截至2023年1月末，大陸外匯存底規模為3兆1845億美元，較2022年末上升568...

河南富士康春節期間19萬人在職 節後尚未開啟大規模招聘

兔年伊始，正是勞動力返工時節，但招工大戶河南鄭州富士康並沒有開啟大規模招聘，目前僅一個事業群小規模招募正式員工，以往旺季...

兩會續閉環 香港政協新人要先上「速成班」

大陸全國兩會下月在北京開幕，隨着香港與大陸全面通關，不少人大政協都期望今年上京開會，毋須再閉環式管理，只在酒店及開會場地...

貨物不再會「卡關」 大陸與澳門簽署「AEO互認安排」

大陸海關總署7日與澳門海關簽署AEO互認安排，就此雙方AEO企業貨物可享有較低的查驗率，大幅降低通關時間，而大陸簽署的互...

加強雙邊投資 香港與沙烏地阿拉伯將啟動投資協定談判

香港特首李家超近日到訪沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，除了香港交易所與沙烏地證交所集團簽署合作備忘錄外，李家超也公開表示...

百度將推出類ChatGPT聊天機器人 股價漲逾10%

大陸最大搜尋引擎百度公司7日確認，此前流傳的類ChatGPT聊天機器人專案名字確定為「文心一言」，英文名ERNIE Bo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦