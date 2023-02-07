陸1月外匯存底增568億美元 連續4個月增長

大陸外匯管理局7日發布數據顯示，大陸1月外匯存底為31,844.6億美元，高於市場預期的31,520億美元，較前值31,276.9億美元上升568億美元，升1.82%。為連續4個月增長。分析認為與匯率、資產價格變化有關。

大陸外匯管理局表示，受到全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致今年1月外匯存底規模上升。

大陸外匯局指出，大陸經濟持續恢復、呈回升態勢，內生動力不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

為何大陸1月外匯存底大增？中國外匯投資研究院副院長趙慶明通過澎湃新聞分析出三個原因：一是受到匯率折算影響，1月美元指數下跌，非美貨幣升值，該原因的貢獻部位應該有100多億美元；二是資產價格上漲，1月全球主要國家的債券價格普遍上漲，該部位貢獻應該有兩、三百億美元；三是境內外匯市場供應大於需求，人行可能有一定的外匯存底購入，貢獻規模大概在100億美元左右。

展望今年外匯存底規模，趙慶明指出，考慮到匯率因素，以及資產價格的變化，今年外匯存底可能會是一個整體上「穩中有增」的狀態。

今年1月以來，人民幣兌美元大致上維持升勢。據統計，人民幣對美元在岸價匯率1月升值1943個基點，累計升值近2.8%，人民幣對美元中間價累計升值達到了2.93%。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前外部環境複雜嚴峻，世界經濟陷入停滯型通膨的風險上升，國際金融市場依然面臨較大波動。但大陸經濟繼續呈現穩固回升態勢，內生動力不斷增強，同時國際收支總體平衡，外匯市場運行平穩，有利於外匯存底規模保持基本穩定。