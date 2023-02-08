上海臨港新片區 8招優化營商環境

2023年，大陸將如何全力拚經濟？在多個省市的促增長措施中，「優化營商環境」都占據主要位置。

中新社報導，此前上海發布《上海市加強集成創新持續優化營商環境行動方案》（優化營商環境6.0版方案），持續發力打造國際一流營商環境。

「上海優化營商環境6.0版方案明確支持臨港新片區等重點區域跑在前、走在先。」在6日召開的2023年臨港新片區營商環境暨法治建設大會上，臨港新片區黨工委書記、管委會主任陳金山如是說。

作為特殊經濟功能區，上海自由貿易試驗區臨港新片區（臨港新片區）如何搶跑？臨港新片區管委會專職副主任趙義懷表示，根據上海市優化營商環境6.0版行動方案的要求，2023年臨港新片區主要涉及8項任務，包括深化「一司兩地」監管、資金進出便利化、工程建設項目全過程諮詢、優化政務服務等。

據官方介紹，在一司兩地監管方面，臨港新片區將加快探索擴大該模式的適用範圍，與國際高標準監管水平充分銜接，支持更多企業享受更多的貨物通關便利化。另一方面，臨港新片區今年將完成洋山特殊綜合保稅區擴區，同時推進海關特殊監管區域保稅與口岸功能聯動發展，為跨境和離岸業務企業提供更大的發展空間。

在資金進出便利化方面，臨港新片區將深入推進跨境貿易投資高水平開放外匯管理改革試點，推進9項資本項目改革舉措和4項經常項目便利化措施落地見效。在政務服務方面，臨港新片區將探索基於企業信用擴大承諾即辦適用範圍。