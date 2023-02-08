總投資1兆1801億人民幣 江西1234項目聯動開工
江西省市縣三級6日協同聯動開工1234個重大項目，總投資11801億元（人民幣，下同）。
中新社報導，1234個重大項目為2023年江西省大中型項目清單中計畫一季度開工的項目。從項目體量看，均為億元以上項目，平均投資近10億元。其中，20億元至50億元項目157個，50億元以上項目37個。基礎設施項目247個，總投資1310億元；產業升級項目674個，總投資9002億元；公共服務項目219個，總投資941億元；生態環保項目94個，總投資549億元。
江西省省長葉建春表示，希望江西各地各部門各項目建設單位，推動重大項目取得新突破、見到新成效。要完善項目專班推進機制，加強督導和服務，緊盯關鍵環節和重要節點，倒排工期、掛圖作戰，確保項目建設高效有序推進。
江西今年持續打好工業、農業、服務業、重大基礎設施、新基建、公共服務等六大領域「項目大會戰」，推進城市棚戶區改造、「大交通」、大南昌都市圈軌道交通、水利領域基礎設施建設「四大攻堅行動」。
2023年江西省級層面重點推進大中型建設項目3558個，比上年增加103個，增長3%；總投資4.57兆元，比上年增加7775億元，增長20.5%；計畫年度完成投資1.56兆元，比上年增加3760億元，增長31.9%。
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