列車招聘 求職者下車門入廠門

「我們包吃包住還包培訓，今天就能簽協議」、「這個崗位的月薪最高有12000元人民幣」、「我們是新能源企業，光伏（太陽能）產業前景很好」……6日是元宵節過後的第一天，在廣州開往寧波的K210次列車上，中國鐵路上海局集團有限公司杭州客運段舉辦第三屆列車招聘會，為來浙江務工人員和企業搭建公益性對接交流平台。

中新社報導，在K210次列車上，各家企業工作人員拿著宣傳資料，走進車廂向旅客發放。在餐車車廂，各企業精心布置好展台，求職人員陸續前來，細緻比對招聘信息。餐車尾部，各家企業的招工負責人還通過直播鏡頭向線上的求職者介紹企業和用工需求。

「我來浙江務工三年了，新年回來想換個工作。」來自黑龍江的高作臣上車後碰巧遇見了這場列車招聘會，直言很驚喜。「我是做電焊的，剛剛已經和一家企業簽了錄用信息表，我準備下了車就去工廠看一看。」

來自四川的孫光偉今年40歲，剛走進企業展台時還有幾分靦腆，和浙江萬馬股份有限公司聊過後，他心裡多了幾分底氣，「之前擔心我學歷不够，但招聘的人和我說，學歷不等於能力，歡迎我去工作」。

浙江萬馬股份有限公司負責招聘的副經理楊劍說，企業很歡迎五湖四海的求職者前來共同成長，「一線工人的成長空間其實很大，我們也會給大家提供提升技術、能力的機會」。

「在列車上招聘，通過一節小車廂，能把企業的用工需求通過天南地北的務工者傳遞出去，口口相傳，總能找尋到匹配崗位的員工。」浙江金維克家庭用品科技有限公司人力資源部主管鄧皇飛說。

這是杭州客運段第三年在甬廣列車上舉辦企業招聘會，今年有10家企業參加，共接受現場諮詢780餘人次，有初步意向149人，簽訂意向協議38人。

「每年看到扛著大包小包的旅客來回奔波找工作，感覺大家都很不易。列車是很好的流動平台，我們也想為務工者和企業搭建一個好橋梁。」大陸全國勞動模範、中國鐵路上海局集團有限公司杭州客運段甬廣車隊黨總支書記陳美芳說。

今年的列車招聘會還在西安開往寧波的K465次列車、蘭州開往杭州的T111次列車、成都開往杭州的K530次列車、重慶開往杭州的K1246次列車上設分會場，設置招工信息欄並放置企業招工信息。