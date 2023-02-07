河南富士康春節期間19萬人在職 節後尚未開啟大規模招聘

兔年伊始，正是勞動力返工時節，但招工大戶河南鄭州富士康並沒有開啟大規模招聘，目前僅一個事業群小規模招募正式員工，以往旺季用大額「返費」吸引的短期派遣工則不在招聘之列。

界面新聞報導，一位河南招工仲介表示，富士康原定於年後初九向社會廣泛招募產線工人，但後來又取消了，目前只有IPEBG事業群招募正式工與見習工（年齡18到24歲）。

據瞭解這些員工同樣有「返費」獎金，最高人民幣8,500元（新台幣3.7萬元），但需要工作的時間更長，且返費到今年10月才會發放，而以往派遣工人工作3到6個月，即可獲得最高人民幣上萬元的獎金。

鄭州富士康主要有IDPBG、IPEBG兩大事業群，均與iPhone生產相關。以往IDPBG招募人員更多，但近期罕見地沒有開招。

可能由於目前人員充足，富士康才未展開大規模招募。河南商報報導，富士康鄭州科技園於1月30日正式開工，當天復工率超過了95%，實現了近幾年來節後最高在崗率。

春節假期，在富士康鄭州園區留守工作的員工超過19萬人。為了鼓勵員工就地過年支持生產，富士康公布了薪酬鼓勵政策，1月員工最高可拿到人民幣1.3萬元的穩崗補助金。此外，鄭州航空港區政府也在春節期間開出了每人人民幣

100元的留崗津貼。

2022年11-12月，該工廠曾不斷加碼獎金，並聯合各地勞務公司及人社局，招募大量員工以恢復產能。

2022年11月，蘋果官網發布聲明，由於鄭州工廠產能下降，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量將低於之前的預期。根據分析師郭明錤的說法，富士康作為iPhone產品的龍頭供應商，先前均獨家供貨iPhone高階產品。

蘋果公司在2月3日發布的財報，也驗證了產能受限的影響：2023年第1財季（截至2022年12月31日），該公司的iPhone收入年減8.17%至657.75億美元，公司當季的總營收也遭遇2019年以來的首次下滑。

蘋果管理層在電話會上表示，由於2022年11到12月的供應問題，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max供應量大大低於計畫，導致交付時間遠遠超出預期。如果沒有供應鏈問題，當期的iPhone營收應當能上升。

不過，蘋果方面強調，目前iPhone的產能已經恢復到令公司滿意的水準。

此外，同樣負責智能手機製造業務的富士康新廠區，已在江西贛州落地並即將交付投產。該項目2022年6月開建，總投資約人民幣131億元，其中固定資產投資額約人民幣105億元，專案建成達產達標後可實現年營收人民幣300億元，預計在3月投產。