俄媒：伊朗總統萊希正計畫訪問北京

大陸近期持續迎接各國元首到訪，除了即將抵達的柬埔寨首相洪森外，伊朗也釋出該國總統萊希正計畫訪問北京的訊號。

據俄羅斯衛星通訊社7日消息，伊朗外交部發言人宣布，德黑蘭方面正在計畫該國總統萊希訪問北京，不過官員並未透露具體時間。官員並指出，這樣的訪問是基於雙方之間現有的協議。

此前據鳳凰網1月27日消息，伊中友協主席、伊朗前副外長布魯傑爾迪對於萊希訪問北京一事指出，雙方關係在本質上具有重要意義。大陸是聯合國常任理事國之一，伊朗是地區的核心國家之一，在諸如「一帶一路」政策等領域，伊朗可以發揮重要作用。「我認為在總統本次出訪中，將把諸如『一帶一路』、中國在伊朗石油天然氣領域投資等戰略問題和長期事務的諒解備忘錄轉化為一項項簽署的協議」。

對雙方除了石油天然氣以外的合作，布魯傑爾迪表示，現在最重要的項目是建造高鐵；而伊朗可以在電動汽車等領域、太陽能發電站與中國大陸緊密合作，此外還有伊朗北部高速公路。

此前大陸國家主席習近平在2022年9月16日於烏茲別克上合組織峰會期間，與萊希進行過會面，當時習近平指出，大陸從戰略高度和長遠角度看待中伊關係，願同伊方加強戰略溝通和協調，推動兩國關係不斷取得新進展。此外他也強調，將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支援伊方維護正當合法權益。

而大陸外長秦剛也在1月19日與伊朗外長阿卜杜拉希揚通話，在伊朗核協議問題上，秦剛強調，大陸讚賞伊方展現誠意和靈活，支持伊方維護正當合法權益，也呼籲其他各方堅持對話談判方向不動搖，大陸將繼續以自己的方式發揮作用。