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陸上月大宗商品指數 回落

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，1月中國大陸大宗商品指數（CBMI）為100.4%，較上月回落0.6個百分點，顯示大陸國內大宗商品市場受春節因素影響較為明顯。

中新社報導，各分項指數中，供應指數回落明顯。1月，大宗商品供應指數跌至99.6%，為2021年12月分以來的最低，顯示受春節因素的影響，大部分生產企業提早進入假期模式，導致商品產量下降，市場供應出現明顯減少。從各主要商品來看，本月鋼鐵和汽車供應量止跌回升，成品油供應量增速減緩，鐵礦石、煤炭、有色金屬和化工供應量均出現不同程度減少。

1月下旬以來，市場訂貨積極性明顯降低，商品供應企業訂單組織壓力明顯加大。1月，大宗商品銷售指數為99.8%，較上月回落0.1個百分點。 　　

1月，大宗商品庫存指數升至2021年3月分以來的最高點，為103.4%，庫存量增速較上月加快了1.6個百分點。

分析認為，本月指數在回落中仍有積極因素在顯現，特別是消費指數跌幅有限，基本呈現築底態勢，隨著宏觀政策持續加碼、防疫政策優化調整，大陸國內經濟將穩步回升，當前行業企業信心明顯增強，需求恢復性回升將很快到來。綜合來看，2月份隨著經濟繼續復甦的趨勢高度明確，企業復工復產，市場心態向好，大宗商品市場正在轉向強勢格局，預計商品價格將會逐步上揚，企業盈利將逐步回升。

指數 庫存

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