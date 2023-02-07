河北通關忙 跨境電商開門紅

春節假期過後，石家莊綜合保稅區又開始忙碌起來，一輛輛滿載跨境商品的快遞車輛有序通過卡口，駛向大陸全國各地。

中新社報導，「春節期間，通過跨境電商網購保稅進口商品一直在發往全國各地，像蜂蜜、紅酒、化妝品等銷量不錯。受益於這種模式的優點，消費者下單後能快速拿到海外商品。」正定海關綜合保稅區監管科科長劉昆璟說。

據劉昆璟介紹，該模式全稱為網購保稅備貨模式，經海關備案的跨境電商平台可根據市場預測，預先從國外集中採購商品並存放在跨境電子商務保稅監管中心，隨後根據消費者訂單化整為零配送給客戶。

「對消費者來說，這比代購、海外直郵等時效要快，有較好的消費體驗，而電商企業集中採購的商品在綜合保稅區保稅倉儲，降低了資金占用，提高了資金周轉效率，且享受稅收優惠政策，產品價格更具競爭力。」劉昆璟說。

除了方便大陸國內消費者「買全球」，春節期間，正定海關共計接受申報14票跨境電商B2B直接出口報關單，商品總貨值309.63萬美元，貨運量684.85噸，幫助企業快速通關，迎來開門紅。

每日16時，滿載20個集裝箱的太陽能組件會通過鐵海快線從河北邢台發往全球。

「我們的產品發貨前已經在邢台海關提前完成了申報，貨物抵港後未抽中查驗就能直接裝船發運。」晶澳（邢台）太陽能有限公司物流部經理劉靖康說，鐵海聯運方式不僅節約時間，還降低了企業物流成本。據悉，2022年，該公司光伏（太陽能）產品出口達54.2億元（人民幣，下同），同比增長超20%。

「《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）生效後，公司出口的產品幾乎都有一定幅度的關稅優惠，有的產品關稅則直接降為零，直接降低了公司的貿易成本，我們出口量愈來愈大，在國際市場的前景更加廣闊。」大型精細化學品製造企業河北誠信集團有限公司總經理王欣說。

2022年，石家莊海關簽發RCEP原產地證書4966份、企業自主出具RCEP原產地聲明39份，貨值共23.94億元，可為河北省出口企業享受RCEP其他成員國進口關稅減讓超2800萬元。在進口享惠方面，河北省申報進口RCEP項下享惠進口貨值3.41億元，為進口企業減免進口稅款1716萬元。