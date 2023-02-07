廣西、汶萊攜手 摩拉港營收翻倍

「廣西—汶萊經濟走廊建設啟動後，我們與汶萊方組建汶萊摩拉港有限公司，共同推動摩拉港建設。」廣西北部灣國際港務集團有限公司總經理周少波說。

中新社報導，周少波介紹，經過科學管理和投入，摩拉港已成為東協東部增長區運行效率最高的碼頭之一，2022年，營業收入較2017年實現翻倍，成為新的經濟增長點。

摩拉港是汶萊唯一的深水港口，也是當地主要國際貿易通道。周少波介紹，自2017年汶萊摩拉港有限公司成立以來，摩拉港完成集裝箱碼頭升級改造，上線信息管理系統，港口運行效率逐年提升，實現轉虧為盈。員工本地化率達95%，為促進當地民眾就業作出積極貢獻。

憑藉領先的數位經濟技術，汶萊摩拉港有限公司還為汶萊企業量身打造綜合物流服務方案，創新利用氮氣儲量技術，提升糧食類貨物倉儲服務質量，滿足當地化肥產業的出口需求，為汶萊打造區域性國際中轉港，推動產業升級打下基礎。

在不久前召開的廣西—汶萊經濟走廊聯合工作委員會第三次會議上，汶萊摩拉港有限公司與汶萊企業簽署多個合作項目，涉及冷鏈物流、漁港土地租賃、漁業產業鏈、跨境電商等領域。

周少波表示，廣西北部灣國際港務集團有限公司將推動摩拉港集裝箱碼頭擴建，加快摩拉國際漁港升級改造，開通摩拉港與北部灣港集裝箱班輪航線，提升國際陸海貿易新通道海鐵聯運班列服務水平，增強汶萊漁業產品在全球供應鏈的影響力。

在廣西—汶萊經濟走廊合作推動下，浙江恒逸集團有限公司也在廣西和汶萊布局石油化工項目。