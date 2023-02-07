廣州南沙跨境理財和資管中心 啟動

廣州市南沙區政府5日發布消息稱，粵港澳大灣區（廣州南沙）跨境理財和資管中心正式啟動。

該中心將深化穗港澳金融合作、優化粵港澳大灣區金融資源配置，並對推動共建粵港澳大灣區國際金融樞紐有積極意義。

中新社報導，據南沙區政府介紹，跨境理財和資管中心啟動後，南沙迎來了12個戰略合作項目簽約落地，將與相關公司共同推動跨境理財和資管中心建設；並共同推動應對氣候變化資產管理創新，引導境外資本以南沙為橋梁將資產配置至氣候友好領域。

廣州市地方金融監督管理局局長邱億通表示，南沙有著政策優勢明顯、區位條件優越、發展空間廣闊、粵港澳三地合作開發意願強烈等優點，能在機構設立、業務落地、投融資便利化、人才獎勵等方面為理財和資產管理公司提供幫助，十分適合建設跨境理財和資管中心。

南沙開發區（自貿區南沙片區）黨工委委員、管委會總經濟師林少禮表示，接下來，南沙將依託國際金融島，全力引進港澳銀行、證券、保險、基金、信託、期貨等金融機構及其資管子公司，鼓勵資管產品、業務創新，推動金融、科技、產業等資源要素交匯融合，著力打造大灣區（廣州南沙）跨境理財和資管集聚重鎮。

廣州南沙粵港合作諮詢委員會主任委員岳毅建議，南沙要利用好港澳元素，乘著跨境理財和資管中心建設的東風，加快在金融互聯互通上創新突破。