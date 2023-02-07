湛江「致富魚」 金鯧魚產值百億

周末清晨，廣東湛江市遂溪縣草潭鎮草潭漁港漁船靠岸的馬達聲、汽船的鳴笛聲、魚販子的叫賣聲混成一片，格外喧鬧。

中新社報導，作為靠海吃海的天然漁港，今年春節假期，有20多萬遊客來草潭鎮角頭沙觀光遊玩。為此，草潭鎮政府還專門成立了應急辦，做好相關的安全保障措施。

草潭鎮黨委書記林立說，靠海吃海的意思是發展「年魚經濟」。中國大陸金鯧魚看廣東，廣東金鯧魚看湛江，湛江金鯧魚看草潭。位於北部灣畔的草潭鎮擁有適合魚類繁衍生息的良好海域生態，是金鯧魚養殖的最佳生長地帶。

2022年11月，中國金鯧魚旅遊文化節在草潭鎮開幕，同時也舉行了「中國金鯧魚之都——湛江·草潭」石碑揭牌，標誌著草潭鎮金鯧魚養殖業邁入新階段。

據了解，草潭鎮養殖金鯧魚，要從20世紀80年代說起，當時有漁民捕撈、圈養金鯧魚。此後40年間，從捕撈圈養到深海網箱養殖，從陸地進軍海洋，草潭金鯧魚養殖業走出一條現代化發展道路。

金鯧魚已從草潭海域游向國內外，成為民眾增收致富的黃金魚。

目前，草潭鎮金鯧魚深海網箱養殖4000多畝，養殖規模超過2000萬尾，產量達1500萬千克，年產值達3.6億元（人民幣，下同），成為草潭鎮重要支柱產業。

湛江匯富海洋科技公司從2016年時候一個深海網箱起家，發展到現在的99個深海網箱和形成養殖、加工和銷售為一體的漁業企業，年產值近億元。

金鯧魚已成為湛江極具特色的支柱產業，帶動了種苗、飼料、養殖裝備、加工與流通等全產業鏈的發展，直接從業人口約10萬人，間接帶動從業人口近100萬人，金鯧魚產業總產值約100億元，成為帶動農民致富的特色產業之一。