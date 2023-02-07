深圳樓市成交量重摔六成

受春節假期效應影響，大陸1月樓市成交量下跌，整合中國房地產指數系統的中國指數研究院發布，一線城市中以深圳表現最差，年跌達六成，二三線城市則近乎全線下滑。

值得注意的是，中指院調查，1月百強房企實現銷售總額為人民幣4223.3億元，比去年同期下降31.7%，降幅擴大8.6個百分點。

房市專家解讀，從銷售結果看來，市場還遠沒有回暖。盡管政策的各種鬆綁和信貸利率的持續下降，仍然沒能激起購房者的興趣和行動。

中指院指出，1月樓市受春節假期影響明顯，成交量較去年同期、較上月雙雙下滑，尤其二線城市降幅明顯。統計顯示。一線城市樓市成交比上月下降14.1%，比去年同期則年跌29.5%。分城市看，上海年減21%，為一線城市最低；深圳則跌幅最大，較上月跌40%，較去年同期則跌60%。

二線代表城市月跌41.1%，較去年同期則跌32.1%。僅溫州成交有上漲，而寧波降幅最高，比上月下降65.4%。三線代表城市成交量比上月降幅均超40%，其中韶關降幅最高為月減57.4%。

監測城市庫存整體下降1.69%，其中，溫州庫存漲幅較大，為4.09%，深圳略有漲幅為0.19%；廣州和杭州庫存量降幅均超5%，其中杭州為5.72%，廣州為5.25%。

土地方面，整體供應量比上月走高，宅地成交量基本持平，整體均價較上周持平，住宅地均價相對穩定。房企融資類型以超短期融資券為主，而買地則集中西安、溫州、昆明等城市。