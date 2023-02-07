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華為規劃超融合+戰略

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為大動作預告將在8日舉辦發布會，屆時將重磅發布「超融合+」戰略及鯤鵬超融合、藍鯨應用商城、超融合軟體及配套工具等系列新品。消息牽動A股上市公司生態系，與電腦軟體有關的多隻股票上演漲停板。

超融合（Hyper Converged Infrastructure，簡稱HCI），意指融合的設備裡面實現虛擬化。是一種以軟體為中心的體系結構，並將存儲、計算和網路連接資源整合到一個IT框架系統中的過程，該結構可降低數據中心複雜性並提高可擴展性。

據華為官方訊息，發布會公布的新品將圍繞生態、體驗、商業三方面全面升級。此外，華為公司副總裁、數據存儲產品線總裁周躍峰博士將宣布「華為藍鯨應用商城生態啟航」。

事實上，華為的超融合產品「FusionCube」在市場上銷售多年，且已在超融合市場建立知名度，其超融合產品已成功滲透到所有主要垂直領域中。

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