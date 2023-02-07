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兩會倒數 省市全力拚經濟

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

距離大陸全國兩會僅剩不到一個月時間，除了國務院班底換屆，各省市正全力拚經濟，經濟增長率在地方政府的KPI考核權重加大，技術、經貿出身的「一把手」親自披掛上陣；高質量發展、建立營商環境與促消費成為多數地方政府共同關注的焦點。機構東吳證券預判，這一輪地方「全力拼經濟」錦標賽效應恐是近十年來最強的一次。將顯著提振今年上半年經濟增長，但這也意味中央出台大型刺激政策的必要性在下降。

大陸這一輪地方班子多了許多技術、經貿專家。據東吳證券研究整理大陸全國31個省級行政區的地方班子，省級黨委一把手技術專家出居多、組織宣傳居次，經濟貿易列第三；而省級政府長官中，經濟貿易出身居多、技術專家居次。

該機構認為，技術專家的嚴謹有利於地方黨委準確地傳達中央的政策意圖，而對經濟貿易熟稔有利於地方政府提升經濟工作的執行力。

除此之外，從全國31省小兩會列出2023年目標來看，提振消費成為許多地方政府的工作核心，但機構分析認為，項目投資與建設可能仍是地方政府更偏好的穩經濟方法：一方面今年地方投資的加權目標增速可能要高於社會零售增速；另一方面促消費受到地方財力限制，也需要中央政府在相關政策上出力。

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