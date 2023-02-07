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騰訊進軍職業培訓行業

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸互聯網巨頭騰訊進軍職業培訓行業。綜合陸媒報導，據大陸企業程式「企查查」顯示，深圳市騰訊職業技能培訓學校有限責任公司在近日成立，法定代表人為王濤，註冊資本為人民幣100萬元（約新台幣444萬元），許可經營項目為營利性民辦職業技能培訓機構，並由深圳市騰訊教育科技有限公司全資持股。

騰訊辦學的目的引發輿論熱議，有分析認為可能是為了拓展業務，搶攻市面上職業培訓體系的大餅；也有可能是為了培養可用人才，甚至是為自家員工提供更好的發展機會。

事實上，有許多大陸企業涉足教育事業，比如福耀玻璃的創辦人曹德旺籌建福耀科技大學、格力電器董事長董明珠先前也聲稱要辦職業技術學院，企業辦學針對對象與定位十分不相同，有針對商界菁英、年輕學生，也有建教合作。目前騰訊應該是首家辦理職業技能培訓學校的企業。

騰訊作為全方位的大企業，持續涉入可以增長的產業中，比如遊戲、直播等等。據了解，騰訊持續涉足教育行業。目前，騰訊教育正在把雲計算、音視頻、人工智慧等先進技術，轉化為400多款自研產品，並和合作夥伴一起，服務1,000多個教育主管部門、12萬所學校。同時實現在包括高等教育、成人教育個階段的全階段學習歷程中，讓數位技術與教育能雙向融合。

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