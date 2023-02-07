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中澳高層會談 經貿關係回暖

經濟日報／ 記者陳言喬／綜合報導

中澳關係持續回暖，大陸商務部長王文濤昨（6）日應約與澳洲貿易部長法瑞爾舉行視訊會談，推動雙方經貿關係重回正軌，王文濤並邀請法瑞爾在合適的時間訪問中國大陸。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，在與王文濤會面後，法瑞爾將會很快訪問大陸，以期說服北京當局解除對澳洲商品的貿易制裁。

據大陸商務部網站消息，王文濤與法瑞爾雙方就落實兩國領導人印尼巴厘島會晤重要共識，妥善處理彼此重點經貿關切，規畫發展中澳經貿下階段關係等進行了專業、務實、坦誠的交流。

王文濤指出，中澳互為重要經貿合作夥伴，雙方經濟結構高度互補，雙邊經貿合作互利共贏。當前兩國經貿關係正面臨重要窗口期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多的積極因素。此次會談是雙方共同推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步。

王文濤強調，「中國開放的大門只會越開越大」。一個不斷發展、持續開放的中國，將為包括澳洲在內的世界各國帶來更多機遇。雙方下階段應按照兩國領導人會晤指明的方向，相向而行，加強經貿領域溝通協調，就各自關心的問題尋找互利共贏的解決方案。

他提出，中國大陸願與澳方重啟經貿交流機制；拓展在氣候變遷、新能源等新興領域的合作空間，推動兩國經貿關係高品質發展。中方高度關注澳洲加嚴對中國企業赴澳投資經營的安全審查，希望澳方妥善處理相關個案，為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

據大陸商務部新聞稿，法瑞爾表示，澳中經濟高度互補，中國是澳洲最大貿易夥伴，也是重要的投資來源國，貿易和投資是雙邊關係的重要基石。澳方歡迎包括來自中國的高品質投資，並期待與中方進一步拓展氣候變遷、再生能源等合作。

澳洲 大陸商務部 氣候變遷

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