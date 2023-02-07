貸款買房 還錢比借錢難

大陸調降首套房貸款利率，房貸進入低利率區間，貸款買房人因此考慮提前還款。不料，想要提前還貸，才發現「提前還房貸要排隊到4月！」，預約還錢還要線上排隊，陷入還錢比借錢難的窘境。

中新財經報導，大陸房市當前提前還房貸熱度高，房貸族要提前還貸還屢碰軟釘子，不少人抱怨，「我在去年年底預約了提前還貸，當時最快只能選一個月之後的。現在一個月過去了審批還沒通過，我打電話問銀行，說是去年10月的申請還沒處理完呢，估計要排到4月。」

「從下半年開始越來越難申請，現在都說要等到4月、6月甚至8月份，這幾個月就又有不少利息了。房貸族掐指估算，現在申請還貸，至少還得排隊到4月。

中新網報導，上海商業銀行貸款部門人士觀察，2022年之前沒有過這麼多人提前還貸，「2021年下半年銀行的貸款額度甚至還不夠用呢」他說，這兩年「房住不炒」政策下，房子增值慢了、少了，提前還貸成為了一種減少利息的理財辦法。

特別是在2022年之前的高利率時期申請了房貸，現在手頭不緊張，短期內或可見的中長期沒有大額資金需求的客戶，基本都在操作提前還貸。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進指出，近期房貸利率的調整是觸發提前還貸的重要因素。他算了一筆帳：自年初首套房貸利率動態調整機制建立以來，截至1月31日，首套利率低於4.1%的城市共30個，部分城市房貸利率已邁入3時代。

嚴躍進指出，一方面由於此前貸款的利息較高，購房者希望通過提前還貸來降低成本；另一方面則是2022年投資理財收益波動較大且遠不及預期，房貸和投資理財之間收益倒掛，讓一些購房者產生了提前還貸的願望。

雖說無貸一身輕是大多數買房人的終極夢想，但提前還貸，究竟划算不划算？招聯金融首席研究員董希淼指出，對個人來說，判斷是否需要提前償還個人貸款，最直接的方式是看投資收益是否可以覆蓋貸款利息。如果投資收益率高於貸款利率，則考慮將資金更多用於投資；反之則可以考慮部分或全部償還貸款。

中原地產也指出，不適合提前還款的情況包括房貸利率低、等額本息還款已到還款中期、等額本金還款期已過1/3等。

專家分析，只要房貸利率高於理財利率，且居民預期房價下跌，提前還貸的動機就一直會存在。

董希淼也提出，當考慮到2023年宏觀經濟企穩回升和房地產市場回暖，下一階段提前還貸熱潮或將趨於平緩。

當然，穩定居民信心和預期、減緩提前還貸還有更重要和深遠的意義。