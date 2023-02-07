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京滬人力獵聘 年薪開高

經濟日報／ 記者陳言喬／綜合報導
大陸推動經濟復甦，春節過後各地舉行人才招聘會。圖為重慶與四川2月4日舉辦聯合人才招聘會現場。（中新社）
大陸推動經濟復甦，春節過後各地舉行人才招聘會。圖為重慶與四川2月4日舉辦聯合人才招聘會現場。（中新社）

中國大陸春節過後求職與招聘市場復甦明顯，大陸專業招聘平台（人力銀行）「獵聘」資料顯示，以北京上海等為代表的企業經濟實力強的城市在高薪攬才方面不遺餘力，北京平均年薪分別為人民幣29.12萬元（約新台幣128萬元），上海為人民幣27.53萬元（約新台幣121萬元）。

澎湃新聞報導，據獵聘資料顯示，從開工首周招聘需求最大的城市TOP20對應的招聘薪資來看，北京以人民幣29.12萬元的平均年薪位居第一；上海、深圳分別以27.53萬元和25.81萬元位居第二、第三。杭州、廣州、南京、蘇州位居第四至第七，平均招聘年薪均超過20萬元。

由此可見，以北京、上海等為代表的企業經濟實力強的城市在高薪攬才方面不遺餘力，這對求職者來說是一大利好。

從開工首周招聘需求最大的城市TOP20來看，上海、北京、深圳位居前三，占比分別為12.64%、10.04%、9.48%。杭州、廣州位居第四、第五，占比分別為5.61%、5.36%。成都、蘇州、重慶、武漢、南京位居第六至第十，占比均在2.6%以上。

分城市來看，上海占比最大的行業為互聯網，占比8.89%；電子／半導體／積體電路以6.09%占比位居第二；電腦軟體、製藥、專業技術服務、基金／證券／期貨、機械／設備位居第三至第七，占比在4.00%-4.93%之間。

作為長三角的龍頭城市，上海大力發展互聯網、電子半導體、製藥、新能源等先導產業和高新技術產業，為相關專業人才提供了廣闊的舞台。

從人才投遞情況來看，上海2023年節後首周投遞人數最多的行業亦為互聯網，占比8.33%。此外，節後首周上海招聘需求最大的TOP15行業中的基金／證券／期貨、製藥、電子／半導體／積體電路、專業技術服務、整車製造、醫療器械、電腦軟體、新能源等行業，也是上海開工首周投遞人數最多的行業TOP15。說明這些行業處於供需兩旺的狀態，人才在平台上較為活躍。

上海 北京 半導體

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