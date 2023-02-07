港交所招手沙國石油掛牌

港交所昨（6）日與沙烏地阿拉伯證交所集團簽署合作備忘錄，雙方將在金融科技、ESG互掛上市，推動雙方金融市場互惠互利。香港特首李家超進一步招手，喊話沙國石油公司赴港上市，共創雙贏。

香港特首李家超率團出訪中東，在首站沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行的投資論壇上，與沙國投資部長Khalid A. Al-Falih簽署共六項合作協議，參與方包括港交所、商湯科技、和記港口、香港總商會等。

值得關注的是，港交所與沙國證交所簽合作備忘錄 ，探討互掛上市合作。香港商報網報導，沙國證交所集團行政總裁Khalid Al Hussan表示，期望將沙國的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。這次簽訂的備忘錄，有助於未來拓展沙國與香港市場互掛上市及其他合作的安排。

事實上，促成沙國石油公司在港上市或是李家超此行重頭戲。據港府新聞公報指出，李家超表示，沙國公司業務很多元化，除了石油還有不同子公司，「我會盡量向他們介紹香港的優勢，亦會鼓勵他們到香港作不同參與，包括上市。」

沙國石油公司為有多年歷史的綜合國際石油公司，業務遍及沙國和全世界。主要從事石油勘探、開發、生產、煉製、運輸和銷售等業務。於2019年12月11日在利雅得證券交易所掛牌上市，當天即超越蘋果，成為全球市值最高公司。

此外，沙國公司也計畫於海外上市，當時紐約、倫敦、新加坡、東京與香港等地紛紛向該公司宣傳自家市場優點，以期爭取這樁最大的IPO交易。2020年有消息稱沙烏地阿拉伯石油公司已啟動籌備海外二次上市，且將上市地點聚焦亞洲。

前港交所總裁李小加在2017年曾表示，沙國和中國大陸分別是資源大國和資源進口大國，沒有理由不充分連接雙方利益。當大宗商品市場價格出現波動，股權參與能充分對沖風險。