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六券商准入碳權交易市場
界面新聞報導，大陸證監會於1月31日電話通知六家大陸券商將發放碳市場准入無異議函，截至目前至少有八家券商準入。分析認為，證監會此舉有助於幫助試點碳市場提高流動性。
報導指出，證監會預計近期將單獨對六家券商發文通知，包括華寶證券、華泰證券、東方證券、申萬宏源證券、中金及中信建投證券。此前，中信證券及國泰君安已獲准可以參與試點碳排放權交易。
目前大陸碳金融市場仍處於起步階段，碳市場標的主要為現貨交易。
倫敦證券交易所路孚特碳組高級分析師譚琭玥分析，證監會這次發布的無異議函主要內容是允許該六家券商在「境內合法交易場所」進行自營碳交易，但不代表他們現在可以進入大陸全國碳市場，全國碳市場目前仍只允許控排企業進行碳排放交易。
譚琭玥指出，金融機構納入全國碳市場還需要一段時間，但此次證監會的動作可以幫助試點碳市場提高流動性，幫助市場發現價格，從而促進減排目標的達成。
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