快訊

台南議長賄選案複訊 邱莉莉150萬、林志展120萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六券商准入碳權交易市場

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

界面新聞報導，大陸證監會於1月31日電話通知六家大陸券商將發放碳市場准入無異議函，截至目前至少有八家券商準入。分析認為，證監會此舉有助於幫助試點碳市場提高流動性。

報導指出，證監會預計近期將單獨對六家券商發文通知，包括華寶證券、華泰證券、東方證券、申萬宏源證券、中金及中信建投證券。此前，中信證券及國泰君安已獲准可以參與試點碳排放權交易。

目前大陸碳金融市場仍處於起步階段，碳市場標的主要為現貨交易。

倫敦證券交易所路孚特碳組高級分析師譚琭玥分析，證監會這次發布的無異議函主要內容是允許該六家券商在「境內合法交易場所」進行自營碳交易，但不代表他們現在可以進入大陸全國碳市場，全國碳市場目前仍只允許控排企業進行碳排放交易。

譚琭玥指出，金融機構納入全國碳市場還需要一段時間，但此次證監會的動作可以幫助試點碳市場提高流動性，幫助市場發現價格，從而促進減排目標的達成。

券商 碳排放 中信

延伸閱讀

「2022卓越證券評比」揭曉！

全民權證／合一 選逾兩個月

台灣不靠蘋果也行！為何30年證券大咖說：8年後有10家新經濟公司市值贏大立光？

陸證監會：正式啟動全面實行股票發行註冊制

相關新聞

王文濤邀法瑞爾訪陸 中澳經貿有望復常

中澳關係持續回暖，大陸商務部長王文濤六日應約與澳洲貿易部長法瑞爾舉行視訊會談，推動雙方經貿關係重回正軌，王文濤並邀請法瑞...

京滬人力獵聘 年薪開高

中國大陸春節過後求職與招聘市場復甦明顯，大陸專業招聘平台（人力銀行）「獵聘」資料顯示，以北京、上海等為代表的企業經濟實力...

港交所招手沙國石油掛牌

港交所昨（6）日與沙烏地阿拉伯證交所集團簽署合作備忘錄，雙方將在金融科技、ESG互掛上市，推動雙方金融市場互惠互利。香港...

供需兩旺 北京、上海高薪攬才

中國大陸春節過後求職與招聘市場復甦明顯，大陸專業招聘平台（人力銀行）「獵聘」資料顯示，以北京、上海等為代表的企業經濟實力...

湛江「致富魚」 金鯧魚產值百億

周末清晨，廣東湛江市遂溪縣草潭鎮草潭漁港漁船靠岸的馬達聲、汽船的鳴笛聲、魚販子的叫賣聲混成一片，格外喧鬧。

廣州南沙跨境理財和資管中心 啟動

廣州市南沙區政府5日發布消息稱，粵港澳大灣區（廣州南沙）跨境理財和資管中心正式啟動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。