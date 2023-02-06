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港交所與沙烏地證交所簽訂合作協議

中央社／ 香港6日電

香港交易所與沙烏地證交所集團今天簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作，以推動雙方金融市場互惠互利。

簽署儀式在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行，正在當地訪問的香港行政長官李家超與沙烏地阿拉伯投資部長法利赫（Khalid A. Al-Falih）出席了儀式。

港交所公布，根據合作備忘錄，港交所與沙烏地證交所集團（Saudi Tadawul Group Holding Company）將在金融科技、互掛上市以及雙方均感興趣的其他領域探索合作機遇。

港交所集團行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）說，很高興與沙烏地證交所集團簽訂合作備忘錄，以繼續港交所致力推動連接世界、共建可持續未來的戰略。

沙烏地證交所集團行政總裁哈山（Khalid AlHussan）表示，他們期望把沙烏地的資本市場發展成為連接東西方的投資樞紐，而來自亞洲的發行人及投資者對沙烏地市場的興趣與日俱增。

他說，這次簽訂的備忘錄，有助拓展沙烏地與香港市場互掛上市及其他合作的安排。

李家超4日率領高級代表團出訪沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，期望拓展與區內的經貿、金融往來；李家超在當地表示，此行將致力促成沙國石油業龍頭沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）赴港第二上市。

香港 李家超 沙烏地阿拉伯

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