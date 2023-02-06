中國搶救生育率 輔助生殖技術將納醫保支付

耳朵經濟在很多人的眼裡是一個慢賽道，只因他們低估了音頻所具備跨越和穿越經濟周期的能力。雖然在短影音和遊戲等襯托下，線上音頻行業這些年來一直處在被詬病「小眾」和「不賺錢」的尷尬地帶，但疫情三年中，大陸音頻行業展現出了全場景、全生命周期的特性，其獨特的情感價值更是在過去一年深入人心，成為很多人感覺累了時，隨時停靠的精神港灣。

2023-02-06 06:10