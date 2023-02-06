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日本擬實施對華出口管制 14奈米以下半導體尖端技術設為重點

集微網／ 集微網

集微網消息，2月6日，《聯合早報》援引日本媒體消息，日本政府基本決定為防止尖端半導體技術被轉為軍用，將實施出口管制，並強調此擧是考慮到了中國。

日本共同社4日報道，日本政府脩改規定出口特定產品和技術之際，需要其經濟產業部長批準的《外滙及外國貿易法》部長令，讓作為日本強項的生產設備不被用於開發和生產半導體。這項部長令脩正案將於近期公佈；在曏企業等公開征集意見後，最快今年春季啓動管制措施。

此前，美國就限製對中國出口先進晶片製造機器，已同荷蘭和日本達成協議。

《聯合早報》指出，日本多名政府相關人士透露，日本已同意合作，並敲定了具體的實施方針。由於美國把製造14奈米以下的半導體尖端技術作為主要管制對象，日本政府的管制對象也是類似的技術產品。

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