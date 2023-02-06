春節消費變春「傑」，中國離經濟復甦不遠？

當全球上空壟罩著景氣衰退的陰霾，中國大陸能否在解封後經濟復甦？世界皆在期待。2023年第一波內需行情、農曆過年的消費急升，表現傑出讓春節變春「傑」，給世界經濟注入強心針。但市況要恢復到疫情前，還需要這幾個條件。

過了一個農曆新年，《華爾街日報》《金融時報》等國際媒體對中國大陸的報導風向竟180度變調，從發燒搶藥、看衰大陸經濟，變成消費者支出增加、買氣火爆，前後形成鮮明對比。

排隊名場面出現在湖南省會長沙，「超級文和友」是當地網紅地標商場，有人在微博上發返鄉文，想去吃一頓小龍蝦，竟然拿到4800多號的號碼牌，最後全家沒能吃到美食，只好改成回飯店吃泡麵。這段啼笑皆非的經歷，後被廣為轉發分享。

餐廳景點擠爆、春運回家大潮、港股開春第一天大漲，大陸2023年春節消費給人最大的感受就是：「復甦！復甦！復甦！」

出門在復甦。根據大陸華泰證券的研究報告，春節客運量修復至2019年同期57％的水準，多項旅遊業務反超2019年同期。

旅遊在復甦。經中國文旅部測算，春節假期國內出遊人數3.08億人次，增長23.1％；境內旅遊收入3758.43億人民幣（約新台幣1.7兆元），恢復至2019年的73.1％。

購物在復甦。中國國家稅務總局的數據顯示，春節假期消費相關行業銷售收入與前1年春節假期相比成長12.2％。而大陸購物平台美團也發現，2023年春節假期前6天的日均消費規模，比2019年春節增長66％。

電影業在復甦。據票房統計App、燈塔專業版即時資訊，1月26日22時02分，2023春節檔（1月21日～27日）總票房含預售突破67.34億人民幣（約新台幣300億元），號稱史上第二高票房春節檔，僅次於新冠疫情之後的2021年春節檔的78.42億人民幣（約新台幣349億元）。

院線難得有7部電影《流浪地球2》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》《熊出沒．伴我熊芯》《深海》同時上映，沉寂已久的電影院座無虛席，業主們為此「奇觀」激動落淚。

消費回暖，就連年夜飯和放鞭炮也在復甦。

在盒馬、美團買菜、叮咚買菜等平台，年夜飯相關的預製菜（冷凍熟食包）訂單均相較前一年猛增。其中，同比2022年，叮咚買菜的年夜飯相關菜品銷量成長高達500％。爆竹煙火則是供不應求，一款名為「加特林」的小型組合式煙火從一支60元人民幣漲到200元。抖音上，「煙火」相關播放量竟超過280億次。

一個又一個的「賣爆」「擠爆」「看爆」中，大陸辭去了舊的一歲，背後消費熱度指數蹭蹭蹭上升，不僅那些因疫情而冷卻的行業迎來了生機，也為全球不景氣注入強心針。

擴大內需，關鍵在中國人變得理性消費

但春節消費升溫，就代表大陸人恢復消費信心了嗎？會不會只是短暫的假期效應而已？

「14億人中，只要有1億人恢復疫情前的購買力就可以了，」多年實地考察大陸商情的智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆說，儘管疫情導致眾多中小企業倒閉，中產階級收入大減，但仍然有人3年來沒有斷過炊：「擁有收入的這群人，拿錢在春節做一點小消費，沒有問題。」

連續7年推出「中國消費趨勢年度報告」的知萌諮詢機構，2023年最新版中針對大陸15個城市18～60歲的消費者進行了調查，其中有著不尋常的發現。

消費者都在期盼著把「失去的3年找回來」，將過去3年沒有實現的目標，在新的一年儘快付諸實踐，把這3年慢下來的蟄伏和思考，轉化為新的能量和方向。

「消費的煙火正在升騰，無論是經濟還是消費市場，都在進行著一場漸進式回暖，」知萌諮詢機構創辦人兼CEO肖明超說。

所謂的漸進式回暖，指的是漸進式的恢復，包括2023年的春運、電影和旅遊等，其實是因為民眾熬過3年疫情後的一次釋放。比起報復性消費，漸進式回暖的「保鮮期」更長久。

「我們堅信，這些都將會讓蟄伏許久的消費熱情被激發出來，成為2023年的新消費潛流，」肖明超表示。

儘管「漸進式回暖」對於消費市場是一個比較積極的信號，然而，在消費者心理上，卻變得更加強調通過儲蓄、投資理財等來建立穩健的消費保障，換句話說，「如何攢錢？」比「如何花錢？」更受人們關注。

像是調查中，將近七成（69.7％）的受訪者回覆在2022年增加了儲蓄行為，儲蓄這一動作十分突出，而有42％的人表示會趨於理性消費和節儉。

理性消費，促使即期食品在2022年成為消費新寵、京東上通過「以舊換新」選購新手機或新電腦的訂單量大幅增長等，皆可觀察到消費者正在省錢和精緻之間尋找新的平衡點。

調查中，還有超過七成（71.6％）的人希望主動學習消費知識，做出理性決策。但不可思議的是，主要從抖音獲取消費知識的受訪者，占比竟高達83％。

綜合以上，同時是品牌行銷專家的肖明超指出，當大陸經歷了人口紅利時代、流量紅利時代，現在正進入一個以價值驅動的理性消費時代。

「進入2023年，消費者將更加關注自我的小世界，愈發追求消費的獲得感、價值感和意義感，」肖明超說，既然民眾儲蓄的能量仍舊很強，品牌方更重要的便是通過更多手段去刺激消費。

更別忽略了供給端，對企業工廠來說，原本斷鏈的生產線也要能夠快速的恢復，以匹配未來消費端的需求：「如此才能領先於對手，領先於行業。」

（本文出自2023.2.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）