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陸港今起全面通關 關閉3年的羅湖口岸重啟

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
關閉3年的香港與大陸羅湖口岸今晨恢復通關，一清早就擠滿準備通關的人潮。（星島網）
關閉3年的香港與大陸羅湖口岸今晨恢復通關，一清早就擠滿準備通關的人潮。（星島網）

大陸與香港今起（6日）全面通關，並恢復兩地旅行團旅遊，自由行旅客亦可往來兩地，開放全部出入境口岸並不設人數限制。香港赴大陸旅客若無7日內旅居境外紀錄，出入境毋須出示核酸檢測陰性證明。

星島網報導，陸港全面通關，皇崗口岸恢復成24小時通關，關停近3年的羅湖口岸也在今天重啟，口岸開放時間為上午6時半至凌晨零時；蓮塘/香園圍口岸為上午7時至晚上10時。

皇崗口岸今晨零時重開，皇崗巴士亦同時開出，逾200人昨晚11時許在落馬洲皇巴站輪候，首班車爆滿，3輛皇巴不久開出疏導乘客。至於開往羅湖的首班東鐵列車，於今天早晨5時35分由沙田站開出。

今天起陸也正式恢復大陸旅行團訪港，自由行旅客亦可來港。香港上水一家海味店老闆張生表示，年初首階段通關1個月左右，生意未見好轉，新年假期前多了2至3成生意，多為買伴手禮赴陸探親，他希望羅湖口岸開放之後有更多遊客。

陸港全面通關後，開放全部出入境口岸並不設人數限制，也不需出示核酸檢測陰性證明，但若有7日內香港境外旅居史則需出示核酸檢測通關。台灣旅客若中轉（7日內）進大陸，亦需提供48小時核酸檢測陰性證明通關。

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