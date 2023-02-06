合肥9條措施 拚經濟

支持企業出海搶訂單促合作、促進新能源汽車消費、拓寬文旅企業市場管道……2月4日印發的《合肥市提信心拚經濟若干政策措施》中明確9條具體措施，全力拚經濟。

中新社報導，在支持企業出海搶訂單促合作方面，對2022年度進出口額6500萬美元以下的中小進出口企業赴境外參加展會等開拓國際市場所產生的相關費用，給予最高70%支持，單戶企業累計支持不超過100萬元（人民幣，下同）。

在支持新技術新產品新項目落地方面，圍繞科技創新、產業發展、綠色生態、城市治理、社會民生、文旅消費等領域，舉辦20場專題場景對接、開放200個以上場景，支持新技術、新產品應用，鼓勵新企業、新項目落地。

在策劃推出「相約合肥」系列活動方面，舉辦100場以上購物節、美食節、主題文旅等活動，經評估後對吸引遊客數量多、拉動消費明顯的活動給予10萬元至20萬元資金支持。

在大力促進來合肥就業方面，開展直播帶崗等線上線下招聘活動，一季度舉辦800場左右，發布就業崗位20萬個。