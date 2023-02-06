瀋陽引資 首批5千億人民幣

2023年瀋陽市首批重點項目集中簽約暨開工活動4日舉行。本次活動集中簽約項目共計494個，投資總額5329.39億元（人民幣，下同）。

中新社報導，「自2022年12月開展冬季大招商專項行動以來，瀋陽市總共派出了37支小分隊，開展了81次招商推介活動，洽談推進了598個項目。」瀋陽市商務局相關負責人表示，這一次集中簽約項目呈現投資規模大，產業結構優，發達地區以及城市投資踴躍等等的特點。

來自國外和大陸國內發達地區的簽約項目有312個，簽約額4375.1億元，占比82.1%。其中，京津冀、長三角、珠三角地區項目149個，簽約額3524.2億元，占比66.1%。

同時，瀋陽市首批956個重點項目實現集中開工。據悉，2023年，瀋陽市重點實施高端產業培育等20項重大工程，圍繞產業轉型、基礎設施、新型城鎮化、創新驅動、民生保障、節能環保等重點領域，謀劃推進重點項目3500個、總投資3.3兆元以上。其中，謀劃推進百億元以上重大項目50個，總投資1.05兆元，同比增加26個。