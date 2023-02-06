北京麗澤國際金融城 啟動

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京市豐台區20個重大項目4日集中開復工，總投資402億元（人民幣，下同）。其中，麗澤國際金融城項目進入啟動階段，打造全球活力中心，建成後將進一步吸引和集聚跨國金融機構等國際化企業入駐。

中新社報導，北京市豐台區發展和改革委員會主任戴偉明介紹，此次集中開復工的20個重大項目涉及現代化產業體系、現代化基礎設施體系、民生居住保障、惠民生暖民心實事四大板塊，其中投資10億元以上的項目有10個。

2022年，位於北京市豐台區的麗澤金融商務區堅持「金融+科技」，大力發展現代金融商務新業態，影響力全面提升。2023年，豐台區努力建設國際化、現代化的麗澤金融商務區。

此次集中開工的項目中，麗澤開創金潤項目定位為新興金融商務綜合體，總建築規模22.3萬平方公尺，建成後將吸引「高精尖」產業入駐，為麗澤金融商務區打造成為金融科技創新示範區提供新的承載空間；麗澤金融商務區北區地下基礎設施及綜合開發配套項目總用地面積13.7公頃，建成後將成為集交通換乘、商業文化等城市功能於一體的立體城市活力中心和消費新樞紐。該項目的開工標誌著麗澤北區國際金融城項目正式進入啟動階段。 　　

據介紹，麗澤國際金融城建設總規模約160萬平方公尺，打造涵蓋商務辦公、休閒功能於一體的全球活力中心，建成後將進一步吸引和集聚跨國金融機構、高端商務公司總部等國際化企業入駐，加快金融產業集聚。

北京 人民幣 標誌

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