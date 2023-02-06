南京大招商 注入逾800億人民幣活水

2023年南京市重大招商項目簽約活動4日舉行，中電建華東區域總部、一鯊科技總部項目等61個重大項目集中簽約，總投資超過800億元（人民幣，下同），為南京經濟高質量發展注入強勁的復甦動能。

新華社報導，據介紹，本次簽約項目規模體量大，大陸內資項目投資總額681.498億元，單個項目平均投資額為12.62億元，外資項目投資總額18.14億美元，單個項目平均投資額2.59億美元。同時突出科技創新，先進製造業和現代服務業投資額分別占比為62.7%和35.6%，其中涉及軟體和信息服務、智能電網兩大優勢產業項目10個，集成（積體）電路、生物醫藥兩大先導產業項目7個，智能製造、新能源汽車等潛力產業項目22個，未來網路與通信、基因技術等一批產業新賽道項目10餘個。另外，聚焦總部經濟，此次總部類項目達8個，中儲糧江蘇總部、旺旺集團中國區投資總部等一批央企、外企、主要民企落戶南京。

南京市投資促進局有關負責人說，本次簽約項目中，既有技術在行業內領先的外資項目，也有大塊頭帶動強的央企項目，還有賦能強、方式活的基金項目，將全面提升南京市新能源、基礎設施建設水平，助力綠色經濟、「雙碳」轉型升級。