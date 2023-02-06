跨境電商貿易 昆明今年拚25億人民幣

昆明市十五屆人大三次會議4日開幕。昆明市市長劉佳晨作政府工作報告時稱，2023年，昆明將大力發展口岸經濟，力爭跨境電商貿易額達25億元（人民幣，下同）。

中新社報導，2022年，昆明順利完成西雙版納州磨憨鎮託管交接、機構組建工作，成為大陸全國唯一擁有邊境線和邊境口岸的省會城市。隨後，磨憨新建邊民互市場投入運營，圍網區聯合運營中心等8個項目主體完工，昆明—磨憨陸港型（陸上邊境口岸型）物流樞紐入選「2022年國家物流樞紐建設名單」。

2023年，昆明將深入實施中老鐵路沿線開發三年行動計劃，加快商貿服務型、昆明—磨憨陸港型國家物流樞紐建設，推進王家營、安寧桃花村、空港等片區項目建設，著力打造昆明國際陸港。積極引進國際貨代、加工貿易、外貿綜合服務等市場主體。

此外，昆明將大力發展口岸經濟，打好沿邊和跨境兩張牌，積極發展轉口貿易、跨境貿易、服務貿易，力爭跨境電商貿易額達25億、服務貿易總額達40億，努力把四區，即中國（雲南）自由貿易試驗區昆明片區、昆明經開區、昆明綜合保稅區、中國寮國磨憨—磨丁經濟合作區建設成為開放度更高、便利化更優的創新輻射極。