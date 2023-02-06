廣東惠州現場招聘會 提供萬個職缺

2023年「南粵春暖」惠州市首場大型現場招聘會4日在惠城區舉行，此次招聘活動有200餘家企業參與，包括伯恩光學、TCL、利元亨等知名企業，共提供萬餘個就業崗位。

中新社報導，惠州是廣東省乃至大陸全國製造業重要基地，2022年，全市工業投資完成1397億元（人民幣，下同），其中規模以上工業企業近四千家，產值超百億工業企業達16家，專精特新「小巨人」企業達36家。2022年，惠州地區生產總值（GDP）為5401.24億元，同比增長4.2%，增速居廣東省第一，這也是惠州首次邁入大陸全國城市GDP「5000億俱樂部」。

今年春節過後，惠州用工激增。招聘活動是春節後惠州市人力資源和社會保障局舉辦的首場大型線下招聘活動，崗位覆蓋製造業、電子裝配、家政物業、電子商務、餐飲服務、信息技術等。 惠州市人力資源和社會保障局局長吳嘉明表示，隨著疫情防控政策不斷優化調整，惠州市各類現場招聘會將陸續啟動，全市各級人社部門將持續開展「南粵春暖」系列招聘活動近百場。

吳嘉明還指出，惠州將不間斷組織「南粵春暖」線上招聘會，設立重點企業用工專區、重點群體求職專區、零工專區和「南粵家政」服務專區，開展直播帶崗、雲招聘等網路服務，為企業與求職者牽線搭橋。