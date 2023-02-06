國際航空客貨運 廣西加快發展

廣西壯族自治區交通運輸廳4日介紹，日前該廳印發《關於加快廣西國際（地區）航空客貨運發展的若干措施》（以下簡稱《措施》），明確將通過12項具體措施，加快推進國際航空客貨運快速發展。

中新社報導，根據《措施》，廣西將支持對航空口岸恢復執行24/72小時過境免簽政策；支持恢復、加密或新開南寧至東協國家和重點經濟城市國際貨運航班，實行貨運航班專區驗放；進一步完善航線培育措施，盡快開展2023年航線培育和補貼工作。

在優化業務流程方面，廣西將引導相關企業選擇提前申報、兩步申報通關模式，主要貨郵進出口業務通過國際貿易單一窗口和「互聯網+海關」在線申報，實行7×24小時預約通關制度和應急值班制度，助力企業節省貨物裝卸、存儲、轉運環節成本和時間；實行7×24小時通關模式，保證出入境國際航班隨到隨檢。

與此同時，廣西將進一步縮短民航專業工程的行業驗收、轄區公共航空運輸企業擴大經營範圍和變更主運營基地機場預審等業務辦理時間；優化航空快件處理中心快遞業務經營許可審批。

在智慧化智能化措施方面，廣西將推動南寧智慧航空物流綜合服務平台場所硬軟體升級改造；逐漸形成以電子單據為基礎的航空貨運全流程；加快推進廣西航空物流公共信息平台建設，實現主要業務無紙化電子化辦理，提升航空口岸通關效率；加強科技應用提升旅客進出境信息化監管水平，實施進境託運行李物品先期機檢，出境行李物品「海關、民航（安檢）一次過檢」監管模式，營造安全、暢通的通關環境。

此外，為激發旅客出行意願，廣西還引導相關企業提供國際（地區）航班中轉旅客免費或低價入住機場酒店等多種服務，開展中轉旅客免門票遊旅遊景點等活動。