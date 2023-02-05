湖南高速公路重大車禍49輛車追撞起火 造成16死66傷

大陸湖南發生重大交通事故，湖南許廣高速公路4日17時許發生大小車輛追撞，並引發大火多輛車被焚燒，共造成16死66傷慘劇。

這起車禍發生在昨天下午5點多，但當局直到23小時後才完整通報災情。

紅星新聞報導，車禍發生在4日17時19分左右，許廣高速長湘段望城收費站附近以北K676處南往北路段多車追撞。現場畫面顯示，多輛大貨車和小車擠在一起，大火熊熊燃燒，現場濃煙滾滾。

目擊者劉先生向紅星新聞表示，下午5:30左右他在望城收費站準備下高速，看到汽車連續追撞事故，有十多輛小汽車幾乎撞的報廢了。當時下著小雨，路面有很大的霧，他在高速路口堵了兩三個小時，最後從應急車道才脫困下來。

湖南省高速公路交通警察局直到今天下午4時許才通報，4日下午5時多許廣高速長湘段望城路段十分鐘內發生五起交通事故，共有49輛大小車輛追撞，多車燃燒，總計造成16人死亡，另有66人受傷，其中8人傷勢較重。