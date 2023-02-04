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北京綠色交易所正式啟動 人行行長易綱力挺

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國人民銀行行長易綱4日在北京城市副中心打造國家級綠色交易所啟動儀式上表示，中國碳市場前景廣闊，特別是全國自願減排交易市場具有很大潛力。(中國網)
中國人民銀行行長易綱4日在北京城市副中心打造國家級綠色交易所啟動儀式上表示，中國碳市場前景廣闊，特別是全國自願減排交易市場具有很大潛力。(中國網)

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱4日在北京城市副中心打造國家級綠色交易所啟動儀式上表示，中國碳市場前景廣闊，特別是全國自願減排交易市場具有很大潛力，人行將支持北京綠色交易所（綠交所）發展面向全球的國家核證自願減排量（CCER）交易，創新更多碳金融產品，更好服務碳市場參與主體。

據中國證券網，易綱提到，綠色能源等技術發展非常快，成本降得很快，但是成本還是要比傳統能源要高一點，高出的部分就是綠色溢價，綠色金融、綠色技術等就要逐步把綠色溢價給降下來。

他還指出，綠交所有助於穩步降低綠色溢價，綠色金融、綠色技術等要逐步把綠色溢價降下來，使企業、家庭願意選擇用綠色能源。所以，啟動綠交所推動綠色轉型，雖然工作很複雜但意義重大。

易綱指出，綠交所要使碳定價逐步接近其社會成本，由誰排碳誰承擔成本；同時透過強化資訊披露要求，讓社會知道是誰排的碳，接受社會公眾監督。

實際上，人民銀行早在2021年就推出了碳減排支持工具，按照市場化原則，為清潔能源、節能環保和碳減排技術三個領域內的企業提供優惠利率貸款。

易綱表示，人民銀行按照1.75％的利率給金融機構提供資金，期限合理，利率也有優惠。但接受央行低成本資金的金融機構，要承諾對外披露發放碳減排貸款的餘額、利率及相應碳減排效應等資訊，並接受協力廠商獨立機構的核查和社會監督。

易綱表示，目前，碳減排支持工具發放再貸款超過人民幣3,000億元，支持商業銀行發放碳減排貸款人民幣5,100多億元，2022年帶動碳減排超1億噸二氧化碳當量。

易綱 中國人民銀行 北京

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