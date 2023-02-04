陳冲：全球化瀕死 中美博弈下台灣拿捏要小心

新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲4日悲觀的表示，全球化受到美國「美式自由貿易主義」、「保護主義」、「霸權主義」圍毆已瀕死且遍體麟傷，他指出，台灣地位獨特，在中美兩大之間博弈，在拿捏時候要很小心。

對2023年大陸經濟展望，台北經營管理研究院院長陳明璋表示，對台商而言，大陸是「繁華春夢」，英雄依然逐鹿大陸市場，因此經濟應該是前低後高，大陸應會穩定為先，促內需並放寬限制吸引外資，「台商不能靠邊站，中美兩邊都要押，且要打群體戰。」

陳冲以「『三英戰呂布』後的地緣經」為題舉例，「呂布」代表全球化和自由貿易精神，「三英」則代表過去十年地緣政治和國際經濟，受到三種思潮輾壓。

陳冲進一步解釋，三種思潮分別是，美國總統川普上任之前，美國強調的「美式自由貿易主義」，重要國際公報言必稱自由貿易、自貿協定、保護主義。

第二個思潮，就是在川普上任後的「保護主義」，美國在重要國際公報用詞改變，強調公平貿易、Subsidy race。

最後一個思潮就是等到拜登上任後，全世界以為，貿易衝突會稍微緩和，沒想到美國卻貫徹「霸權主義」，假想敵呼之欲出、亞太（AP）變印太（IP），美國發明了FOIP、QUAD、AUKUS、台美貿易倡議、區域整合。

陳冲強調，以區域整合為例，都不是WTO定義下的區域整合，美國發明了友岸外包（friend-shoring）、產業回流（reshoring）、近岸外包（near-shoring）、在岸外包（onshoring）等名詞，代表美國只跟自己喜歡的人做經濟整合，因此自由貿易已成為笑柄，地緣經濟已有裂痕。

陳冲談到，「全球化在川普上任那一天，就已經瀕死。」台灣地位獨特，在中美兩大之間博弈，在拿捏時候要很小心，當然可以選擇站在哪一邊，呂布（全球化和自由貿易精神）早已遍體鱗傷，誰會想要輕啟戰端。

陳冲引用1月15日IMF報告指出，數十年來全球經濟整合面臨分裂危機，就是政治驅動此翻轉現象，導致地緣經濟分裂，恐衝擊國際貨幣體系及全球金融安全網，不過卻進而金融區域及分散支付系統將順勢而起，各國將尋求更多元化的資產來因應，數位化將加速此進程。

經濟日報副社長翁得元表示，大陸對每個人來說是「言人人殊」、「盲人摸象」，投資大師羅傑斯說，大陸是最重要的國家，連自己的小孩也學中文；但經濟學人卻說，大陸隱形債務非常危險。

「但我們可以用事實和數據來判斷」，翁得元提到，去年大陸全年GDP是3%，與去年初兩會發布全年達到5.5%差距甚遠，全世界預估今年大陸能達到4%就很不錯，沒想到1月8日國境解封，改變一切。

翁得元進一步提到，大陸防疫這三年大陸儲蓄率很高，房地產經過調控之後也要解封；先前螞蟻集團上市被擋，互聯網企業被打壓，直到阿里創辦人馬雲退出螞蟻集團後，大陸成立「特別股」介入大到不能倒的企業，進而掌控，因此在大陸民企也要提心吊膽。

陳明璋認為大陸供應鏈對任何國家而言是無法取代，2023年大陸經濟應該是前半年低後半年高，大陸政府一定會穩定為先促內需，貨幣政策繼續採寬鬆，降準降息一至兩次，並繼續降稅減費紓困企業，並放寬限制吸引外資。

陳明璋指出，台商習慣獨自打拼，忘記世界已經改變，現在對台商來說，除了經營，還要考慮中美貿易戰所帶來的影響，「台商要自我要求，每天都要有進步和進度，唯有變化才有機會，且打群體戰。」