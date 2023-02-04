大陸外商獨資公募基金管理公司 再添摩根士丹利

大陸又添一家外商全資控股公募基金公司。美國資產管理公司摩根士丹利3日宣布獲得大陸證監會批准全資控股摩根士丹利華鑫基金管理公司，將成為大陸第七家外商獨資公募基金管理公司。

大陸在2020年4月1日正式取消對證券公司、公募基金公司的外資持股比例限制。此前，已經有貝萊德基金、泰達宏利基金、路博邁基金、富達基金、施羅德基金、上投摩根基金等6家外商獨資公募基金管理公司成立。

大陸證監會核准摩根士丹利成為摩根士丹利華鑫基金實際控制人，待完成工商登記以及監管機構要求的其他股份增持的相關程序後，摩根士丹利在摩根士丹利華鑫基金的持股比例將從49％增至100％。

摩根士丹利也將成為在中國大陸擁有全資控股公募基金管理公司的國際金融機構之一。這代表著摩根士丹利在中國大陸市場的戰略版圖取得突破性進展。

Wind數據顯示，截至今年2月3日，摩根士丹利華鑫基金管理的基金數量為35檔，管理總規模為人民幣238.22億元，在大陸152家基金管理公司中規模排名第98位。

據澎湃新聞，摩根士丹利亞洲首席執行官高浩灃（Gokul Laroia）表示，摩根士丹利已深耕中國市場近30年，隨著財富創造能力的提高，中國市場對金融服務的需求不斷增長，疊加個人養老金制度的推出，持續看好中國資產管理行業的長期發展機遇。